Actualmente, los países se encuentran en cuarentena para prevenir una mayor propagación del coronavirus que tiene en emergencia sanitaria al mundo. Esta situación ha hecho que las personas usen las pantallas de sus celulares para entretenerse o disfrutar de algún concierto virtual.

Al respecto, una de las aplicaciones que tomó más fuerza en las redes sociales, en medio del aislamiento, fue TikTok, donde cada vez más los usuarios se arriesgan a interpretan cortos videos, doblajes de voz o alguna que otra coreografía.

En esta ocasión, un tiktoker argentino se convirtió en tendencia al realizar un divertido video con una parodia de la película ‘Volver al futuro’. El usuario jugó con el tiempo y llamó a su 'yo' del pasado para que se prepara para la cuarentena.

“Deja todo lo que estás haciendo y anda al supermercado mayorista. Anota: jabón, alcohol, gel antibacterial (…) cuando el gobierno te hable de días, vos multiplícalo por semanas ¡Suerte!”, fueron algunos de las recomendaciones que le dio.

Cuando se sintió tranquilo de haberle dicho algunas de las medidas preventivas colgó. Segundos después, ese mismo 'yo' recibió una llamada esta vez de él mismo pero en el futuro.

“Estoy en diciembre de 2021, anota: ajo, estacas, agua bendita y si consigues balas de plata perfecto”, añadió.

Los espectadores no dejaron pasar por alto el video y halagaron a su creador.

“¡Che, te felicito! Es el mejor video que he visto en mucho tiempo: creativo y bien elaborado”, “El final no me lo esperaba”, “¡Increíble, te pasaste”, “Estuvo genial el video”, “Te faltaron los dólares”, “¡Genio, pero por Dios vampiros no!”, “Buenísimo, muy original e inesperado el final”, fueron algunos de los mensajes que recibió.