'Tino' Asprilla habló de las polémicas en la Selección Colombia por indisciplina: prefirió la rumba

El pasado fin de semana se emitió el cuarto capítulo de la nueva producción del Canal RCN ‘Tino Asprilla, no nací para perder’, la cual da a conocer la trayectoria de uno de los exfutbolistas colombianos más importantes que ha tenido el país y que ha hecho historia a nivel internacional.

En un aparte de este capitulo, el exdelantero de la Selección Colombia Faustino Hernán Asprilla Hinestroza, de 53 años de edad, dio a conocer que forzó su salida de la concentración del Parma haciéndose sacar una tarjeta amarilla en un encuentro contra el Inter de Milán para no ser tenido en cuenta para el próximo partido y así poder viajar a Colombia para ser convocado a la Selección Colombia de cara a los partidos de preparación a la Copa América de 1993.

"Jugamos ese día en Parma. Yo empiezo a dar patadas y el árbitro no me sacaba amarilla. Hasta le dije: 'sáqueme amarilla', pero no quiso y además se hizo el loco. Luego le grito: 'A vos qué te pasa' y ahí fue cuando se volteó y me sacó la amarilla", indicó Asprilla.

Finalmente, logró su objetivo pues tuvo la posibilidad de debutar en la 'Tricolor' en el duelo ante la Selección de Chile en la capital de la República, donde adicionalmente convirtió el gol del triunfo y de paso se fue de vacaciones a su natal Tuluá para asistir a las ferias y cabalgatas.

Una vez disfrutó de sus vacaciones, fue convocado para la Copa América en Ecuador, donde Colombia avanzó hasta las semifinales perdiendo en los penales ante Argentina.

A pesar de sus actos de indisciplina, siempre tuvo la confianza para rendir en la cancha a pesar de que sus actos de indisciplina metieron en problemas a sus técnicos.