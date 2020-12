"Todo en la vida es cuestión de actitud": Maluma tras "un día difícil"

Todos, sin importar quiénes seamos, nuestro estrato, raza o profesión, pasamos por días difíciles y a veces toca sacar ánimos de donde no los hay para seguir adelante. De hecho, recientemente Maluma le confesó a sus seguidores que no estaba teniendo un buen día y aprovechó para compartir un sentido mensaje.

"Ahorita subí algo a las historias de que no era el mejor día, que mañana iba a estar mucho mejor, pero no hay mañana. No sabemos si mañana vamos a estar, así que entendí que todo en la vida es cuestión de actitud, cambié de actitud, me puse positivo y el día que pensé que iba a estar malo lo convertí y se llenó de luz".

Sin embargo, el cantante no mencionó los motivos por los cuales estaba pasando por un día difícil.

"Les dejo estas palabras para que ustedes sepan que tienen el timón de su vida, que pueden hacer con su vida lo que quieran y la felicidad también es una opción", agregó.

Juan Luis Londoño Arias, su nombre de pila, es actualmente uno de los cantantes colombianos con mayor proyección internacional. Su música ha llegado a todas partes incluso a los oídos de estrellas de la música como Madonna, con quien colaboró en la canción 'Medellín'.

Ambos artistas compartieron escenario e interpretaron el tema en los Billboard Music Awards 2019, lo que fue todo un espectáculo.

También ha colaborado en varias oportunidades con su compatriota Shakira y, recientemente lo ha hecho con Jennifer López, con quien protagonizará la película 'Marry Me', lo que significa su debut cinematográfico. La producción llegará a las salas de cine mayo de 2021.

Y como abrebocas, J.Lo y Maluma lanzaron en septiembre pasado los temas Pa' Ti y Lonely, que harán parte de la banda sonora de 'Marry me'. Además, entonaron las canciones en los American Music Awards 2020.

Por otro lado, este 2020 Maluma promociona su quinto álbum de estudio llamado 'Papi Juancho', del que se desprenden éxitos como 'Hawái' y 'ADMV'. Y, en los últimos días lanzó el video musical de 'Cielo a un diablo', lo que también apunta a convertirse en un bombazo musical.