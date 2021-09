“Todos los días se ganan pequeñas batallas”: Actriz de Amor Sincero habla de su parálisis facial

Cabe recordar que Laura se ha consolidado en el mundo de la actuación por su paso en otras novelas como 'Garzón' o 'Diomedes y el cacique de la Junta', además del el teatro.

Cumpleaños de Laura con parálisis facial

“Hoy cumplo 29, termino mi primera gira de teatro en Tenerife y cumplo 15 días de recuperación de una parálisis facial periférica, y si tú estás pasando por lo mismo, no pares tus días por cómo te ves, porque “lo esencial es invisible a los ojos”, fue el mensaje que puso, junto a una fotografía con algunos amigos.

Lea también: Maleja Restrepo aparece en bikini y claramente ya no es la niñita de programas infantiles

Rodríguez también publicó una fotografía en la que le agradece a su madre, quien fue la persona que la cuidó en ese momento tan duro de salud.

“Y es un feliz cumpleaños gracias a la que me dio la vida y me la sigue dando, a ella que me tiene aquí, hoy bien parada, a ella que con sus manos y sus menjurges me hizo saber que iba estar bien, cumpliendo el sueño de volar al otro lado aun cuando estaba duro el panorama”, eso fue lo escribió.

La actriz actualmente se encuentra enfocada en el teatro.