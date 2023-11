"Todos nacemos siendo bi": Flavia Dos Santos y su declaración sobre sus fantasías

Flavia Dos Santos hizo parte del lanzamiento de un negocio de juguetes para adultos y aprovechó para tocar algunos temas que continúan siendo tabú en Colombia.

Sin tapujos y con su excéntrica personalidad, la presentadora hizo algunas declaraciones que han dejado sorprendidos a sus seguidores.

Según dijo, todas las personas nacemos con atracción hacia las mujeres y los hombres, es decir, que nos sentimos atraídos por ambos géneros por naturalidad, situación que a medida del tiempo vamos cambiando de acuerdo a los gustos e inclinaciones que vamos tomando para "definir" nuestra orientación.

“Lo que fantasean no los define a ustedes como personas. ‘Ah, yo soy mujer entonces no puedo fantasear con otra mujer, ¿soy lesbiana?’. No necesariamente. Todos nacemos 'bi'. La cultura, las experiencias van definiendo nuestra orientación y somos mayormente un lado o el otro, o no necesariamente. Dicho eso, yo, Flavia, sí tengo fantasías con hembras. A mí me encantaría tirar con las hembras”, señaló.

De este modo, dijo que es muy importante deconstruir lo que se enseña desde la edad temprana y fomentar la cultura de la fantasía.

“Es muy interesante porque hoy en día estamos en el mapa. Estamos discutiendo todo: género, orientaciones, etc. Hay que tratar de deconstruir los constructos que nos inculcan desde muy temprano y que creemos que son leyes”, agregó.