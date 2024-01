Tom Hanks, víctima de las 'fake news' en la supuesta "lista" de Jeffrey Epstein

Otros famosos, como Leonardo DiCaprio, sí son mencionados, pero no por estar vinculados a Epstein, sino porque uno de los testimonios clave, el de la nadadora Johanna Sjoberg (víctima de las conductas de Maxwell), dice que el magnate se la pasaba presumiendo que hablaba por teléfono con grandes personalidades.

"No los conocí [a Leonardo DiCaprio y Cate Blanchett], no. Cuando hablé de ellos, fue cuando le daba masajes [a Epstein]... él hablaba mucho por teléfono en esa época, y una vez él dijo: 'Oh, ese era Leonardo', o 'esa era Cate Blanchett' o 'Bruce Willis'. Ese tipo de cosas", dijo Sjoberg.