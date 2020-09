Tom Hardy se suma a la lista de candidatos para ser el nuevo James Bond

Luego de rodar 'No Time to Die' (Sin tiempo para morir)​​ - prevista para estrenarse el próximo mes de noviembre - el actor británico, Daniel Craig, colgará el traje del famoso espía, 'James Bond', tras encarnarlo en cinco largometrajes: 'Casino Royale' (2006), 'Quantum of Solace' (2008), 'Skyfall' (2012), 'Spectre' (2015) y, por supuesto, 'No Time to Die' (2020).

En ese orden de ideas, ¿Quién será el próximo James Bond? Pues bien, medios internacionales como El País y The Vulcan Reporter aseguran que podría tratarse de Tom Hardy, quien supuestamente había realizado audiciones para el personaje en junio pasado.

Sin embargo, hasta el momento el actor de 43 años de edad no se ha pronunciado al respecto.