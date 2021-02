Tom Holland hace revelación sobre Spider-Man 3 y decepciona a millones de fans

'Spider-Man 3' se ha convertido en uno de los estrenos futuros que más expectativa ha levantado entre sus fanáticos, especialmente por los rumores que han circulado en torno a su elenco. Uno de los más sonados está relacionado con la supuesta participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la historia, cada quien interpretando a su propia versión del héroe arácnido.

Lea además: Alfred Molina volverá a ser el 'Doctor Octopus' en 'Spider-Man 3'

Es de recordar que, Maguire protagonizó la primera trilogía en solitario sobre el personaje, la cual fue dirigida por Sam Raimi; mientras que Garfield estuvo en 'El Sorprendente Hombre Araña' (2012) y 'El sorprendente hombre araña 2: La amenaza de Electro' (2014).

Ahora, Tom Holland - actor que actualmente interpreta a 'Spider-Man' - fue cuestionado sobre el mencionado rumor y, para decepción de los fans, ha desmentido la información.

"No, no aparecerán en esta película (...) A menos que me hayan ocultado la información más enorme, que creo que es un secreto demasiado grande para que me lo oculten. Pero hasta el momento no. Será una continuación de las películas de Spider-Man que hemos estado haciendo", expresó Holland para Esquire.

Lea también: Spider-Man 3: Tom Holland publica primera imagen desde el set de grabación

Por otro lado, medios internacionales dan fe de la incorporación en el elenco del actor Alfred Molina, quien volvería a ponerse los tentáculos del 'Doctor Octopus' después de haberlo encarnado en 'Spider-Man 2', estrenada en el año 2004.

A su vez, han informado que Jamie Foxx volvería a dar vida a 'Electro' tras haberlo hecho en 'El sorprendente Hombre Araña 2: La amenaza de Electro'.

Solo queda esperar que con el tiempo se desmienta o se confirme esta información.

Le puede interesar: Benedict Cumberbatch interpretará a Doctor Strange en la próxima "Spider-Man 3"

Y, no sobra decir que, Tom Holland ha interpretado con éxito al héroe de Marvel tanto en las películas 'Spider-Man: De regreso a casa' (2017) y 'Spider-Man: Lejos de casa' (2019) como en Avengers: Infinity War' (2018) y 'Avengers: Endgame' (2019).

Estas dos últimas películas de 'Spider - Man' también han contado con la participación de Zendaya.