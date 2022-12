Tras 20 años de su participación en reality 'PopStars', así lucen las integrantes de 'Escarcha'

Natalia Bedoya

Aunque no ha sido muy activa en el mundo del entretenimiento, ha estado más activa que su excompañera Vanessa Noriega. Sin embargo sigue en el arte con varios papeles en la pantalla chica y cantando.

Su última participación en una novela fue en el 2016 y a partir de allí ha estado presente en varios programas.

Ahora bien, en una entrevista que hizo con RCN aseguró que “yo he sido muy obsesiva con la composición. Me parece que es un gran reto componer buenas canciones, porque me ha retado a interpretar esto en repertorios como el clásico y como el folclor colombiano”, expresó la artista.