Tras nueva cirugía, Jessica Cediel mostró los biopolímeros que le retiraron

Son muchos quienes han seguido de cerca el proceso de Jessica Cediel, famosa presentadora que además de ser reconocida por su talento y trayectoria en la televisión colombiana, es conocida por las constantes cirugías a las que ha tenido que someterse desde el 2011, año en el que por primera vez le retiraron los biopolímeros que tenía en sus glúteos.

De acuerdo con la presentadora, esta sustancia le fue inyectada sin ella tener conocimiento de qué se trataba y creyendo que serían unas vitaminas que le ayudarían a fortalecer y crecer sus músculos. No obstante, el resultado de lo realizado por el médico Martín Horacio Carrillo, a la presentadora le empezaron a aparecer bolas en sus glúteos y espalda, llevándola a ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones.

Jessica Cediel volvió al quirófano y mostró los biopolímeros que le retiraron

Hasta hace dos días, Cediel contó a sus seguidores que tendría que pasar nuevamente a cirugía para que le fueran retirar los últimos restos que tenía de esta sustancia en el cuerpo.

"Estoy lista. Son como las 6:30 de la mañana y es 10 de junio. Si Dios lo permite, entro la última vez a un retiro de biopolímeros", empezó contando la presentadora el pasado viernes a través de sus historias de Instagram.

Finalmente, la famosa reapareció este martes para contar los detalles de la cirugía mostrando cómo ha sido su recuperación y qué fue lo que le retiraron.

"Me toca comer mucha carne para la recuperación, debo comer de pie, no me puedo sentar, tengo faja y un dren, y una cobija para que caliente las nalguitas. Estoy inflamada, pero vamos bien y con calma", dijo Cediel, después de mostrar el plástico que tenía en su cuerpo. "Miren allá, ¿si ven el plástico? Vean esa porquería. Eso es Veneno, es malo. Este es un pedazo de lo que me sacaron de la nalga izquierda", agregó.