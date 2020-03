Tras nueve intentos por ser padres, exintegrante de NSYNC y su esposo pierden bebé

El exintegrante de la desaparecida banda masculina de pop NSYNC - Lance Bass - y su esposo, el artista visual Michael Turchin, anunciaron que perdieron a su bebé, el cual habían concebido a través de un vientre de alquiler . Este es el noveno intento de la pareja para convertirse en padres.

"Desafortunadamente lo perdimos después de ocho semanas de gestación... lo que le sucede a casi todos cuando estás pasando por la fecundación in vitro... hemos conocido a muchas parejas geniales que tienen la misma historia. Entonces, sientes mucho apoyo al saber que otras personas han pasado por eso", dijo Bass en una entrevista con Entertainment Tonight.

Tras varios intentos, esta fue la primera vez que la madre sustituta de la pareja logró quedar embarazada. Por tal motivo, el cantante admite que fue inevitable hacerse ilusiones con su bebé.

"Tratas de engañarte para no emocionarte porque sabes que cualquier cosa puede suceder en cualquier momento, especialmente en las primeras semanas cuando hay una gran posibilidad de que los embriones no se peguen... Tratas de no hacerte ilusiones, pero siempre tendrás esos pensamientos y ya estás planeando una vida con él".

Pese a las circunstancias la pareja ya encontró una donante de óvulos y harán un décimo intento para concebir. Lance Bass asegura que de fallar nuevamente, podría considerar la adopción.

El cantante y Michael Turchin están casados desde el 2014.