Tras tener coronavirus, Tom Hanks llama a seguir las recomendaciones

"Hay cosas que todos podemos hacer para seguir las recomendaciones de los especialistas y cuidarnos a nosotros mismos y a los demás ¿verdad?", escribió.

"Recuerden, a pesar de los acontecimientos actuales, nadie llora en el béisbol", dijo el actor, refiriéndose a una cita de la película "A League of Their Own" (Ellas dan el golpe, en España, Un equipo muy especial, en Latinoamérica) en la que interpreta el papel de un entrenador de béisbol.

Tom Hanks, de 63 años, al igual que su esposa, es la primera estrella de Hollywood en anunciar que ha contraído el nuevo coronavirus.

Está en aislamiento en el Hospital Universitario de Gold Coast, una ciudad en la costa este de Australia.