Tres bares de Colombia están entre los 100 mejores del mundo ¿Cuáles son y dónde quedan?

La empresa William Reed Ltd. dio a conocer la lista de los mejores bares en el mundo a través de su ranking, denominado The World's 50 Best Bars. En esta lista, publicada el pasado 4 de octubre, aparecen tres bares colombianos, elegidos entre los 100 mejores a nivel global.

El primer establecimiento colombiano que aparece es Alquímico. Este bar, ubicado en el centro histórico de Cartagena, figura en el décimo lugar del ranking, siendo el segundo bar en Latinoamérica sólo por detrás de la Licorería Limantour en la Ciudad de México.

Le puede interesar: Se fue a comer ostras y en una de ellas encontró una perla de $18 millones

The World's 50 Best Bars destaca a la planta baja de Alquímico como el corazón del lugar, cuenta “con música a todo volumen, mucho baile y una gran lista de cócteles progresivos que muestra la diversidad biológica y el sabor potencial de Colombia".