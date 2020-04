Tres lecciones de 'La Casa de Papel' y la relación con la cuarentena, según su guionista

El escritor y periodista Javier Gómez Santander, guionista de 'La casa de papel', confesó que el encierro que vive gran parte de la humanidad por cuenta de la expansión del coronavirus, simboliza de alguna manera las vivencias que enfrentan los personajes de la serie, que ya va por su cuarta temporada.

Desde España, el creador de esta producción confesó los momentos más íntimos que vivió antes de dar vida a Nairob, Berlín, Río, Denver y Raquel Murillo, en medio de una produnda depresión que vivió.

¿Pueden considerarse las situaciones de encierro como el gran secreto de 'La casa de papel' ?

El gran truco de 'La Casa de Papel' tiene que ver con el encierro. Si te fijas, son dos atracos con dos rehenes que pasan muchas horas en un lugar metidos en contra de su voluntad y no se pueden mover de ahí y hacemos eso porque, narrativamente, nos resulta muy útil, jugamos con las emociones de nuestros personajes y metiédolas en una olla a presión son mucho más ricas.

¿Cómo es la relación entre el factor tiempo y las historias que viven los personajes y, ahora, la humanidad entera?

El truco narrativo que nosotros usamos en 'La casa de papel' nos está sucediendo a toda la humanidad. Hay un momento en el primer atraco en el que Denver está con Estocolmo y le dice que la quiere y ella a su vez le cuestiona cómo va a ser posible que en 24 horas ya la quiere y al final de cuentas eso es lo que pasa ¿Qué carajos importa el tiempo aquí adentro?

Es decir que es una montaña rusa de emociones como la que vivimos ahora en el confinamiento ...

Todo el mundo habla de una montaña rusa y nosotros también hacemos eso en la ficción. Hay días en los que crees que vas a ser capaz de leer todos los clásicos de la literatura universal y otros días sientes que no podrás hacer nada. Emocionalmente vivimos en un equilibrio más precario porque vivimos encerrados como en una olla a presión.

¿Qué le diría a los personajes de 'La Casa de Papel' que están encerrados en la historia?

Les diría que no se pongan nerviosos y ese es el segundo encierrro que veo. Les diría que no se apunten tanto con las pistolas, tengan en cuenta que están encerrados y todo se siente más. Creo que algo de eso debemos tener todos a la hora de cuidarnos la salud mental, los que tenemos la suerte de tener los bronquios bien estos días. Esto es una catástrofe difícil de comprende.

¿Como es ese "tercer encierro" que usted considera tiene relación con la situación del mundo?

El tercer encierro es el personal. Yo les digo a mis amigos que les llevo dos años de ventaja con el encierro porque estuve enfermo con una depresión y hay gente que dice que las crisis son grandes oportunidades y yo no le creo a eso: las crisis traen destrucciones, ¿Y oportunidades?... Depende de para quién.

Según mi experiencia en aquellos años de encierro, a mí lo que me sacó de ahí fue todas las mañanas sentarme al frente del ordenador de 9:00 a 12:00, conecté con mi naturaleza que es la de escribir y empecé a hacerlo, le metí movimiento a mi vida, no había salida y de ahí me salió una novela, que aunque fracasó comercialmente. Algún día la leyó Alex Pina, el creador de 'La Casa', y mira ahora el éxito de la serie.