Trino de Gustavo Bolívar sobre Diomedes Díaz enfureció a los hijos del cantante

Polémica generó en redes sociales un trino del senador Gustavo Bolívar en el que hacía mención a Diomedes Díaz por la muerte de Doris Adriana Niño, mujer que murió en mayo de 1997, y por el cual el reconocido cantante de vallenato tuvo que pagar unos años de cárcel.

"Las caravanas por la libertad de un criminal me recuerdan el recibimiento apoteósico que le hicieron en Valledupar a Diomedes Díaz después de matar a Doris Adriana Niño. Necesitamos 30 años con presupuestos portentosos para educar este país”, publicó Bolívar en su cuenta de Twitter.

Necesitamos 30 años con presupuestos portentosos para educar este país.

El trino inmediatamente generó la indignación de los hijos del ‘Cacique de la Junta’, quienes a través de un comunicado pidieron una disculpa pública por parte del senador.

“Colombia es un país de justicia, garantías y de libertad de expresión, donde las opiniones no deben cruzar la línea de la ofensa (…) señor Bolívar no aceptamos que utilice el nombre de nuestro padre en su persecución política, no aceptamos que lo tilde de criminal, no aceptamos que calumnie a una persona que ya no se encuentra en este plano terrenal”, se lee en el documento.

Luego piden al senador que borre el comentario y manifieste sus disculpas. “Espero que le quede claro que su ‘trino’ no solo nos ofendió a nosotros como hijos, sino a toda la familia diomedista”, finaliza el texto.

Si tú eres Diomedista y crees en la dinastía musical que nos dejo el más grande exponente de la música vallenata, hoy te queremos invitar a que te unas al mismo sentir de inconformidad ante la acusación de parte de @GustavoBolivar ! Exigimos públicamente una disculpa. pic.twitter.com/ze2pADPPfy — Diomedes Díaz (@DiomedesDiaz) August 8, 2020

Sin embargo, contrario a lo que los hijos del cantante esperaban, el congresista y escritor se defendió en la misma red social. “Sobre algunas críticas por “mancillar” el nombre de Diomedes Díaz: escribí un libro sobre el caso, leí el expediente. A Doris Adriana la vejaron. Sentí dolor por su familia cuando los fanáticos celebraron. Me encanta su música y la oigo, pero sé diferenciar al músico del ser humano”, escribió.