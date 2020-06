Triste y desolador: Alexandra Restrepo al salir de nuevo tras superar recaída por Covid-19

Bienvenidos a la #nuevanormalidad Hoy por primera vez, viviendo la nueva realidad con mi hija @manuconcha24 y nuestra #danypule .😱😱😱😱 Qué cómo se sintió?.... extraño, triste y desolador! 🥺

A post shared by alexarestrepo (@alexarestrepo) on Jun 22, 2020 at 3:50pm PDT