‘Tusa’ y ‘Mi gente’, en la lista de las 100 mejores canciones de reguetón

Recientemente la prestigiosa revista Rolling Stone, compartió su listado oficial de las 100 mejores canciones de reguetón, y dentro del listado están algunos colombianos que destacan en el género.

Según indicó la revista, el género urbano ha tenido un avance a nivel mundial, con los éxitos de los artistas que han estado triunfando en los últimos años, en la que se destacan grandes exponentes de América y Europa principalmente.

“Seleccionar las 100 mejores canciones de reguetón de todos los tiempos no fue tarea fácil. El canon del reguetón abarca décadas y continentes, y se ramifica en todo tipo de música: bachata, EDM, hip-hop, salsa y mucho más”, indicaron.

“Algunas personas podrían debatir si algunas canciones aquí pertenecen a una lista de reguetón; sin embargo, hubo algunos clásicos del reggae en español, el dembow y el rap underground de pioneros como Nando Boom, El General y Latin Fresh que fueron tan fundamentales que nos resultan imposibles de seguir”, mencionaron.

Por un lado, los colombianos que brillaron en este top, son Karol g junto a Nikky Minaj, 18. Tuza –Karol G, Nicki Minaj y el artista colombiano J Balvin, junto a Willy William con Mi Gente (Remix).

Para realizar este ranking, tuvieron que reunir un panel de críticos, expertos y veteranos de la industria musical.

Top 20

1. Gasolina – Daddy Yankee 2. Quiero Bailar – Ivy Queen 3. Pa’ que retozen – Tego Calderón 4. Dile – Don Omar 5. Yo voy – Zion & Lennox. 6. Rakata – Wisin y Yandel 7. Safaera – Bad Bunny. Jowell & Randy y Ñengo Flow 8. Oye mi canto – Daddy Yankee, Nina Sky, Big Mato y Gem Star 9. Te bote – Casper Mágico, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna.

10. Mayor que yo – Baby Ranks, Daddy Yankee, Tony Tun Tun, Wisin & Yandel y Héctor El Father 11. Guatauba – Plan B 12. Esta noche es de travesuras – Hector El Father.

13. Dale don dale – Don Omar 14. Yo perreo sola – Bad Bunny, Nesi y Ivy Queen 15. Ven báilalo – Ángel Y Khriz 16. Lo que pasó pasó – Daddy Yankee 17. Ellos Benia – Nando Boom 18. Tuza – Karol G, Nicky Minaj 19. Atrévete-Te-Te – Calle 14 20. Otro Trago (Remix) – Sech, Ozuna y Anuel AA hazaña. Darrell y Nicky Jam.

21. Mi Gente (Remix) – J Balvin y Willy William 22. Tu Pum Pum – El general 23. No te veo – Casa de leones 24. Noches De Sexo – Wisin & Yandel y Romeo Santos 25. Danza erótica – Glory 26. Reguetón Latino – Don Omar. NORE, Fat Joe y LDA.

27. Si no le contesto – Plan B 28. Rompe – Daddy Yankee 29. El teléfono – Héctor El Padre feat. Wisin y Yandel 30. Dominicana – Tego Calderón 31. Down – Rakim y Ken-Y 32. Pobre diabla – Don Omar 33. En la cama – Nicky Jam, Daddy Yankee 34. Chulin Culin Chunfly – Voltio y Calle 13.

35. 6 AM – J Balvin, Farruko 36. Te he querido, te he llorado – Ivy Queen 37. Aparentemente – Yaga & Mackie, Arcángel y De La Ghetto 38. Siente El Boom – Tito “El Bambino” feat. Cachondo 39. Destino Cruel – La Sista y divino 40. El Tiburón – Alexis y Fido.

41. Tego Calderón – ‘Métele Sazón' 42. Natti Natasha y Ozuna – 'Delincuente' 43. Luis Fonsi hazaña, Daddy Yankee – 'Despacito' 44. Don Chezina – 'Tra Tra Tra' 45. Lorna – '“Papi Chulo… Te Traigo El Mmmm' 46. Alberto Stylee y DJ Nelson – 'Vengo Acabando' 47. Tego Calderón feat. Voltio – 'Guasa Guasa”' 48. alexis y fido – '5 Letras' 49. DJ Nelson, Ñejo y Tego Calderón – 'No Quiere Novio (Remix)' 50. Gloria – 'Perreo 101'.