Tuti Vargas le respondió a quienes la critican por 'posar desnuda'

Tuti Vargas ha ganado popularidad en redes sociales debido a la variedad de contenidos que le brinda a sus seguidores, donde toca temas como maquillaje, moda, cocina, ejercicio y vida saludable. Además de ofrecer divertidos videos y fotografías, la joven intenta interactuar en gran parte con quienes ven sus publicaciones.

Vargas también se ha destacado por compartir con los internautas algunas imágenes e historias de sus viajes por todo el mundo, donde ha dejado registro de culturas, monumentos, paisajes y momentos importantes en su trayectoria profesional.

Sin embargo, Tuti ha cautivado a más de uno de sus seguidores al mostrar una faceta sensual y diferente en algunas fotografías donde aparece en vestido de baño o lencería. Durante esta cuarentena, la youtuber decidió autorretratarse y ponerle un toque diferente a su contenido.

Lea también: A Jessi Uribe le gustaría volver a ver a Álvaro Uribe como presidente

Recientemente, la influencer utilizó su cuenta oficial de Instagram para subir un carrete de dos fotos donde aparece acostada en su cama, boca abajo y luciendo únicamente lencería de color negro. Ante estas instantáneas, una mujer decidió criticarla y cuestionarla por andar siempre “sin ropa”.

Tuti Vargas no se quedó callada frente a esta crítica y arremetió contra la mujer, ya que no entendía por qué la señalaba de estar desnuda, cuando jamás comparte este tipo de material. Adicional a este detalle, la instagramer aprovechó y cuestionó a quienes ven malo tomarse fotos en ropa interior, pero si normalizan los bikinis.

“¿Y es necesario salir desnuda?”, escribió la usuario de Instagram, a lo que Tuti respondió: “¿Sí? Yo que sepa no estoy en bola. La ironía si fuera vestido de baño”.

Lea además: Danna García se plantea dejar la actuación

Ante este comentario, Daniela, nombre de pila de la youtuber, decidió publicar varias historias donde mostró su incomodidad con esta clase de críticas. La joven tomó captura de pantalla de la pregunta que le hizo la mujer y habló de la doble moral que existe en la sociedad actual con respecto a este tipo de imágenes.

“¿Ustedes me ven en bola? Preguntooo. ¿Ven diferencia entre bikini y ropa interior? Porqué yo no. No entiendo por qué se escandalizan cuando nos ven en ropa interior, pero en bikini es normal”, se puede leer en el post.

“Y bueno, si quiero salir en bola, ¿cuál es el problema específicamente? Lo he hecho para algunas revistas y editoriales. El tabú y paradigmas de la desnudez los desvalido completamente, cada mujer es libre de hacerlo y ya”, escribió la instagramer en otra historia.

Para finalizar, Vargas enfatizó en que es importante acabar con la “morronguería” y la “vergüenza” por el cuerpo, ya que cada uno es diferente y perfecto a su manera. Por eso, la joven los cataloga como “arte” y pide más tolerancia con esta clase de contenidos.