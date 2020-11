Tuti Vargas publica foto de quien sería su nueva pareja y las redes estallan

Tuti Vargas se ha convertido en una de las influencers colombianas más reconocidas en redes sociales, debido a los temas que toca en su contenido. La joven comparte videos y fotos de maquillaje, estilo de vida, rutinas de ejercicio, moda y cuidados de la piel.

En diferentes momentos ha sido centro de noticias de la farándula nacional por algunos amoríos o noviazgos que sostiene con otros famosos. El principal, y por el que muchas personas conocieron un poco más de cerca sobre su vida personal, fue el matrimonio con el cantante Sebastián Yepes.

Tras la ruptura amorosa que se llevó a cabo años atrás, la creadora de contenido sostuvo una relación sentimental con Juan Diego Vanegas, el famoso dueño de Juan Burgers y el exintegrante del equipo de ‘El Desayuno’. Vargas fue relacionada con Esteban Cardozo, participante de MasterChef, después de una serie de publicaciones que realizaron ambos en las plataformas digitales.

No obstante, una vez se habló sobre su vida sentimental en los medios y las redes sociales, Tuti decidió privatizar un poco más este aspecto íntimo y reservarse detalles de las experiencias que vive con otras personas, y así disfrutar mucho más sus relaciones.

Sin embargo, recientemente, la influencer sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una fotografía en su cuenta oficial, junto a un hombre, del cual se desconoce por el momento su identidad. A pesar de que no dio información sobre este post, los emojis de corazón y la pose que hicieron frente a la cámara despertó toda clase de reacciones.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en las instantáneas, Tuti Vargas se encuentra actualmente disfrutando de un viaje tropical en Cartagena en compañía de sus amigos Diego Pachón y Tata Gnecco, además de un hombre con el que se le observa bastante cariñosa y amorosa.

Aunque no se ha comprobado que es una relación oficial, ni Vargas ha tocado el tema, en distintas publicaciones ha manifestado la emoción de estar junto a él. En la foto que compartió, varios seguidores y celebridades expresaron la felicidad de esta noticia, además de halagar lo bien que se ven juntos.

“Parecen de novela”, “Un solo like no basta para esta fotaza”, “Me gustaaaa, me gustaaaaaa, me gusta”, “Ayy corazoncitos”, “Los amo”, “¿Quién es él?”, “Felicitaciones, Tuti, te mereces ser feliz”, entre otras reacciones.

Varias famosas como Carolina Cruz, Daniela Tapia, Mabel Cartagena, Melissa Martínez, “Manuela González, Milena López, Daniella Donado, Juliana Galvis, entre otras.