Tuti Vargas se ha mostrado bastante emocionada en redes sociales desde que cumplió uno de sus sueños más grandes. A pesar de que todo se dio en medio de la pandemia que atraviesa el mundo, la youtuber no se ha detenido con esta nueva etapa que llegó a su vida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la colombiana compartió con sus fieles seguidores la felicidad que sintió de poder comprar su propio apartamento tras varios años y meses de trabajo y esfuerzo.

Sin embargo, a pocos días de la mudanza, Daniela Vargas, nombre de pila de la instagramer, sorprendió a los internautas con un nuevo look que adoptó durante el aislamiento y con el cual se renueva para esta fase personal que vivirá.

Lea también: ¿Cambió mucho? Así luce actualmente Juver Bilvao, ex Protagonista de Nuestra Tele 2013

De acuerdo con lo que indicó la instagramer, decidió realizarse este cambio desde su casa, vía online con su estilista, que le dio el paso a paso para lograr el corte indicado. Además, Vargas aseguró que logró tinturarse y realizarse algunas iluminaciones para cambiar el tono.

Como se puede ver las imágenes y videos que compartió en redes sociales, Tuti luce el pelo por encima de los hombros, ondulado, con un color más claro y un degrade en el largo, ya que adelante lo tiene un poco más extenso que atrás.

“Sí, me corté el pelo esta mañana. Hice un FaceTime con John y me enseñó a hacerme este corte, ahí pues iba siguiendo el paso a paso. También hicimos unas iluminaciones chiquitas con papel aluminio, pero manteniendo la raíz oscura por si me crece y que no se note tanto”, relató la youtuber mientras mostraba este cambio radical de look.

Según expresó la celebridad, esta es la primera vez en su vida que luce el pelo tan corto, pero le “encantó” arriesgarse y probar algo distinto para su imagen. Tal como puntualizó, siente una completa libertad con este estilo.

Lea aquí: Entre lágrimas, Mafe Méndez se defendió de críticas por enfermedad que padece

Por último, Tuti le afirmó a sus seguidores que no realizaría un tutorial de corte de pelo así, ya que no tiene conocimiento experto en el tema y solamente se realizaba arreglos sencillos como bajar las puntas.

“Me siento rarísima a veces, estos pelos de atrás no me los puedo ni coger (…) Amo los cambios, yo he tenido el pelo rojo, negro, muy mono, de todos los colores, y pues chévere cambiar, renovar aires”, agregó Vargas.