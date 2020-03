Tuti Vargas revela su dura experiencia con el coronavirus

Daniela Vargas Moya, mejor conocida en las redes sociales como Tuti Vargas, ha estado en la mira de sus seguidores debido a que recientemente estuvo compartiendo en sus redes sociales la odisea que vivió para poder regresar al país, después de su viaje por Marruecos.

A pesar de que en varias ocasiones se mostró un poco preocupada por lo complicado que era conseguir vuelos a Colombia, a causa del brote de coronavirus, finalmente terminó su pesadilla no sin antes dejarle claro a sus seguidores que sabía que debía entrar en cuarentena.

Lee también: Luisa Fernanda W sigue en el ojo del huracán por supuesto embarazo

"En el momento que podamos volver a Colombia, entraremos directo a cuarentena y seguiremos con responsabilidad y conciencia todas las indicaciones que nos den. La verdad nunca imaginamos que esta situación en el transcurso de una semana se saliera de control", comentó en sus historias.

Tuti Vargas recientemente confesó que ya se realizó un examen médico y aprovechó para contarle a sus seguidores cómo fue todo el protocolo que usaron para revisarla y las recomendaciones que le dieron.

“La doctora vino con toda su protección, mejor dicho, con guantes, con gafas, con todo su atuendo y me pareció muy bien que estén cumpliendo 100% el protocolo. Me revisó para ver si tenía fiebre, pero hasta el momento no tengo ningún síntoma del virus”, expresó.

Asimismo, aclaró que en la mañana si se levantó un poco congestionada, pero que la doctora le comentó que era normal debido a su viaje.

Lee también: Danna García, protagonista de 'Pasión de Gavilanes', dio positivo para coronavirus

“Mi recomendación para las personas que llegamos de viaje y presentamos así sea un dolorcito de garganta, una gripita, una cogestión, algo que dé como una señal de gripa es por favor llamar y pedir el servicio a casa para que nos revisen y los que no presentan ningún síntoma no llamen aun para que las líneas no colapsen”, comentó Tuti en sus historias.

Finalizó comentando que hasta el momento se encuentra muy bien de salud, pero que igual debe seguir en cuarentena debido a que el virus puede incubar de 4 a 15 días.