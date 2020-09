Tuti Vargas y el doloroso accidente casero que sufrió

Tuti Vargas se ha mantenido bastante activa en redes sociales con publicaciones y contenido relacionado con la remodelación y cambio que le dio a su nuevo apartamento. La joven colombiana dejó a la vista cómo quedaron los muebles que mandó a hacer y la decoración que eligió para este espacio personal.

Aunque en algunas ocasiones se mostró molesta por los constantes comentarios y críticas que recibe por algunos detalles que ubica en su hogar, la influencer decidió no darles trascendencia y enviar unas palabras para que la gente deje de sufrir por lo que los demás hacen con sus vidas. En buen tono, Vargas afirmó que publicar estos contenidos no era su obligación y lo hacía para compartir con sus seguidores.

Recientemente, Tuti llamó la atención de sus fieles fans de las plataformas digitales luego de publicar una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde contaba un accidente casero que tuvo y que sucedió de una forma “muy torpe”.

De acuerdo con los detalles que contó la joven, se partió el dedo chiquito del pie tras estrellarlo contra un mueble que tiene ubicado frente a su cama en la habitación.

“Me acabo de partir el dedo chiquito del pie. Jamás en la vida me he partido nada para que venga de puro topo a partirme esa minusculidad. Fue lo más pendejo del mundo, con un mueble que tengo al frente de mi cama naaaarmal”, escribió Tuti Vargas en un post, acompañado de una foto de su rostro y algunos emojis.

“Siempre he dicho que soy medio torpe! Me estrello con todo! Tumbo todo! Pero hoy me pasé”, agregó en el texto que quedó consignado en su perfil.

Tras compartir esta noticia, la influencer y creadora de contenido publicó un clip, recostada en su cama y buscando alguna serie o película para ver. Por el momento no se conocen más detalles de este accidente que vivió.