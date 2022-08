Tuyo desde el primer momento: John Travolta y su homenaje a Olivia Newton-John

Cabe resaltar que en 2019 los actores se reencontraron para revivir icónicos momentos de 'Grease', pues aparecieron con los atuendos que vistieron durante la cinta y reinterpretaron el baila que quedó en la memoria de toda una generación.

Olivia Nweton- John no solo fue reconocida por su papel en la pantalla grande, pues como cantante también se destacó con éxitos de la talla de "If Not for You", "Let Me Be There" y "Have You Never Been Mellow". A pesar de su partida, queda todo un legado por parte de una actriz que se destacó por su carisma, picardía y resistencia.