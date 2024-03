Últimas palabras de Aida Victoria Merlano antes de ser condenada: "sé que voy a estar bien"

Durante la mañana del día de hoy 21 de marzo, el Tribunal Superior de Bogotá dictaminó que Aída Victoria Merlano Manzaneda será condenada a una pena de 13 años y diez meses por el delito de fuga de presos.

Hay que recordar que la creadora de contenido ayudó a su madre, la excongresista Aída Merlano Rebolledo en la fuga que ocurrió en un consultorio odontológico.

"La Fiscalía General de la Nación consiguió que el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, condenara a Aída Victoria Merlano Manzaneda a la pena de 13 años y 10 meses de prisión por ser coautora del delito de uso de menores en la comisión de delitos agravado y cómplice en el delito de fuga de presos, por los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2019, cuando la excongresista Aida Merlano Rebolledo se fugó de un consultorio odontológico, ubicado en el norte de Bogotá", escribió la entidad por medio de su cuenta de X.

Además, se rechazó la petición de prisión domiciliaria y se confirmaron los demás aspectos de la sentencia, con la advertencia de que contra esta decisión solo procede recurso extraordinario de casación.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que indicaban que Merlano había planificado y participado activamente en la fuga de su madre, coordinando detalles como la preparación de ropa de cambio, una cuerda para el descenso desde el consultorio y guantes, así como facilitando un teléfono celular para su comunicación.

Últimas palabras de Aida Victoria Merlano antes de la condena

Antes de que se realizara la audiencia en contra de Aida Victoria Merlano, en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido escribió en algunas historias qué pensaba del proceso y cómo ha vivido estos hechos.

"Hay algo que no les he dicho, de hecho solo hasta hace unos minutos le conté a mis amigos... Mañana podrían condenarme y mandarme a la cárcel o me podrían absolver; pero no puedo llorar desde ahora por algo que no ha pasado. Vean, lo única verdad innegable del futuro es que es incierto", dijo en un inicio.

Asimismo, Merlano resaltó que "pase lo que pase, sé que voy a estar bien. Lo único que tenemos es el HOY; y hoy fui muy feliz".

Aida Merlano, en su declaración en Instagram sobre su detención, señaló que a pesar de que dos jueces habían negado la orden de captura en su contra, fue arrestada.

De igual forma, explicó que durante varios días, estuvo recluida en un patio mixto junto a personas que estaban siendo extraditadas y que habían sido trasladadas en vuelos comerciales con un solo custodio. Según sus palabras, esta situación parecía ser un espectáculo destinado a presionar a su madre para que se entregara. Estos comentarios de Merlano reflejan su percepción de los eventos ocurridos durante su detención.

"Al final la tragedia más grande de mi vida, fue a la vez mi mayor bendición. Claro que me quebró, pero me obligó a reconstruirme pedazo a pedazo y me ha hecho lo que soy. Quédense con algo y es que si Aida, pudo pasar de la tragedia a la Victoria, todo lo malo que nos pasa no es para mal. Tal vez no tengas el control de tus circunstancias, pero sí PUEDES decidir cómo interpretarlas", enfatizó Merlano en sus historias.

Finalmente, agradeció a sus seguidores y les dijo que la salvan de los problemas de su vida.