"Un apetito sexual como nunca antes había sentido", Rafa Taibo luego de la covid-19

Rafa Taibo fue protagonista de distintas noticias en redes sociales y los medios nacionales luego de que se revelara que estaba delicado de salud por culpa de un contagio de covid-19. El actor preocupó a sus seguidores por el estado en el que se encontraba, además del proceso médico que llevó en el hospital debido a los fuertes síntomas que atravesó.

El español ha hablado de esta experiencia personal con el coronavirus y las secuelas que le quedaron en el cuerpo, luego de lograr superarlo con un tratamiento y cuidados específicos. Esta situación ocurrió luego de que el artista fuera vacunado con la primera dosis de la vacuna, por lo que lo afectó un poco más.

En una entrevista con el medio de entretenimiento ‘Lo sé todo’, el europeo puntualizó que, aunque enfrentó los síntomas de esta enfermedad y salió adelante en la recuperación, le ha tocado cuidarse de secuelas que quedaron en su cuerpo.

“Te quedan algunas cosillas, como pequeños problemas de memoria, cansancio y episodios de narcolepsia. De repente me entra un sueño que no puedo dominar y me toca acostarme de inmediato”, aseguró el investigador paranormal en diálogo con el medio, donde afirmó que podía olvidársele lo que había comido hace una hora.

No obstante, tras contar los daños que quedaron en su cuerpo y energía física, Rafa Taibo aprovechó para ponerle picante a su entrevista y confesar un detalle muy íntimo que le quedó después del contagio.

De acuerdo con las palabras que dio, tras tener covid-19, su apetito sexual aumentó considerablemente, al punto de que en ocasione son logra controlarse cuando siente atracción por otra persona.

“Un apetito sexual como nunca antes había sentido. Veo a una mujer y me invade una necesidad de poseerla, que tengo que ir a decirle que hagamos el amor y por eso me he llevado unas buenas bofetadas”, agregó.