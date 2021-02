Un rapero se implantó un gran diamante en la frente

Parece ser que tener costosos anillos y cadenas, además de lujosos autos, no han sido suficientes para el rapero estadounidense, Lil Uzi Vert, quien ha decidido ir más allá e implantarse un gran diamante rosado en la frente.

La llamativa piedra tuvo un precio de nada más y nada menos que 24 millones de dólares. Y, ha sido tan costosa que el propio artista reconoció que lleva pagando por ella desde hace cuatro años.

"He estado pagando por un diamante rosa natural de Elliot (Eliantte) durante años. Esta piedra costó tanto que he estado pagando por ella desde 2017. Fue la primera vez que vi un diamante rosa natural real", expresó Vert en Twitter.

I’ve been paying for a natural pink diamond from Elliot for years now . This one Stone cost so much I’ve been paying for it since 2017. That was the first time I saw a real natural pink diamond. ♦️ A lot of M’s in my face 🤫 💰 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰