Un recorrido por la filmografía del actor Sean Connery

Esta es su filmografía completa:

- 1956: "Los criminales de Londres", de Montgomery Tully.

- 1957: "Al borde del volcán", de Terence Young, con Martine Carol.

- 1957: "Tren del infierno", de Cy Enfield.

- 1957: "Lloro mi amor" de Lewis Allen, con Lana Turner.

- 1959: "Darby O'Gill and the Little People", de Robert Stevenson.

- 1959: "La gran aventura de Tarzán", de John Guillermin.

- 1961: "La investigación misteriosa", de John Lemont.

- 1961: "Dos comandos", de Cyril Frankel.

- 1962: "Agente 007 contra el Dr. No" de Terence Young, con Ursula Andress.