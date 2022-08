Una década sin Jairo Varela: la historia de desamor detrás de 'Cómo podré disimular'

Hace una década Jairo Varela, fundador del Grupo Niche, se fue a tocar el cielo con las manos. A sus 62 años, Varela falleció un 8 de agosto de 2012 a causa de un infarto que sufrió en el baño de su casa, en el sur de Cali.

A pesar de que este iluste hijo de la salsa nació en Chocó, su legado quedó marcado en el Valle del Cauca hasta extenderse por todo el territorio nacional. En total, fueron cerca de 300 canciones las que compuso y muchas de ellas las que han trascendido entre los colombianos en todos los contextos.

No hay quien pueda negar que no ha acompañado un desamor con canciones como 'Sin sentimiento', que no ha soltado una lágrima al escuchar 'Mi hijo y yo', o que no ha conquistado con 'Nuestro sueño', 'Una aventura' y 'Gotas de lluvia'. Eso, sin contar con temas como 'Mi pueblo natal' o 'Cali Pachanguero', que despiertan el sentir sobre el lugar al que se pertenece.

Inmortalizado quedó Varela desde que inició con 'Al pasito', el primer álbum que incluyó temas como 'Rosa Meneo', 'A ti Barranquilla' y 'Tiempos de ayer', que abrieron paso a que Niche se consolidara como uno de los grupos abanderados de la salsa en Colombia y a ser artífice de que Cali se conviertiera en la capital mundial de este género.

Historia de 'Cómo podré disimular', canción que hizo Jairo Varela para Tito Gómez

Así como muchos han sacado sus mejores pasos y en medio de la alegría han disfrutado de éxitos de la agrupación, las letras de canciones como 'Cómo podré disimular' han sido flechas para muchos, hasta quedarse atravesadas y rememorar, cada vez que suenan, el dolor que pudo haber causado un amor, sobre todo cuando no fue correspondido.

Jairo Varela logró hacer eso con muchos de sus éxitos y con este en particular marcó un antes y un después en la agrupación, pues fue interpretado por Tito Gómez, quien se incorporó a la nómina de Niche en 1986 y quien catapultó muchas canciones a los primeros puestos en las listas de reproducción.