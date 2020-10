¡Una millonada! Lo que le vale a Manuela Gómez el tratamiento dental tras quedarse mueca

Manuela Gómez se ha convertido en centro de algunas noticias luego de que atravesara una fuerte situación al perder uno de sus dientes frontales por un mal diseño de sonrisa. La colombiana sufrió una fractura y una infección que por poco afecta su dentadura completamente.

La ex Protagonista de Nuestra Tele 2012 relató todo el proceso que ha llevado con un especialista y lo doloroso que ha sido luchar contra las incomodidades que le dejó esta herida. Entre lágrimas, la paisa contó que este daño en sus dientes fue culpa de una odontóloga amiga, que por un descuido le echó la culpa a otro profesional y no le hizo la sanación respectiva para evitar este lío.

Manuela estuvo varios días sin una prótesis en este espacio de su boca, y manifestó lo mal que se llegaba a sentir con solo tocarse la herida de la cirugía que le practicaron. Tras enviar un mensaje de prevención y cuidado al momento de realizarse estos diseños de sonrisa, algunos seguidores de la empresaria mostraron curiosidad por saber cuánto estaba invirtiendo en este procedimiento.

Gómez no dudó en responder un aproximado de cuánto dinero gastará en recuperar su sonrisa y sanar por completo este problema que le causó su examiga en el pasado. Sin embargo, la exprotagonista aprovechó para aclarar que esto lo está pagando ella y no se trata de ningún beneficio para recibir tratamientos gratis.

“Cuéntanos, por favor, si es muy costoso el tratamiento del implante”, preguntó un usuario sobre el valor.

“La verdad, no sé aún el precio exacto, creo que son más de 20 millones porque tengo que esperar la evolución. Aunque el diseño pasado yo también pagué los materiales, no es gratis como la gente piensa, yo pagué materiales”, afirmó Manuela sobre lo que ha invertido en su recuperación.

“La gente lo único que hace es juzgar sin saber, eso es lo que me choca tanto, decirle a la gente porque empiezan a crear un montón de mentiras. Eso no me salió gratis”, agregó sobre los comentarios que le han llegado a sus redes sociales.

Por último, en su cuenta oficial de Instagram, la colombiana explicó que el diente que le pusieron en el espacio vacío de su sonrisa es provisional y aseguró que no se lo puede quitar, pues está pegado. Adicional, señaló la inseguridad que le genera esta prótesis, pues siente que le “saldrá volando” en cualquier momento.