“Uno no viene acá a conseguir marido”: Nataly Umaña y su contradictorio discurso

'La Casa de los Famosos' sigue dando de qué hablar entre los colombianos, que no se pierden cada noche los episodios con los participantes.

Y es que tras la visita de Alejandro Estrada el pasado domingo, los ánimos entre su expareja Nataly Umaña y el cantante panameño Miguel Melfi siguen calentándose más. Incluso, en entrevista con La FM de RCN Radio, la editora de entretenimiento del Canal RCN, Luz Ángela Tobón, relató cómo fueron los momentos posteriores a ese impactante reencuentro.

Ya en la noche, aseguró Tobón, se pudo observar un “movimiento ondulatorio de las sábanas, caricias, la risita va y la risita viene. Lo que ocurrió después es muy difícil de manejar mediante un guion”.

Lea además: Video: El intenso momento en el que Alejandro Estrada le regresa el anillo de matrimonio a Nataly Umaña

Los comentarios entre ambos no se han hecho esperar, pues Melfi aseguró en un momento que la relación que está teniendo con la actriz es "una equivocación", esto pese a los notorios actos de cariño que siguen mostrándose en medio del reality.

Nataly Umaña y sus verdaderas intensiones con Melfi

Ahora es la misma actriz la que ha generado un nuevo debate sobre si lo que está viviendo con el cantante es real o no, pues en el episodio del 12 de marzo, Umaña fue enfática al decir que no está buscando un 'vivieron felices para siempre', o al menos no mientras está dentro de 'La Casa de los famosos'.

De interés: [Video] Melfi se arrepiente de lo que hizo: Le pidió perdón a Alejandro Estrada

Al preguntarle a la pareja sobre la reestructuración de los equipos en el programa, Nataly Umaña aseguró que no está inconforme, pues aseguró que “uno no viene acá a conseguir marido”.