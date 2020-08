"Uno tiene derecho a enamorarse": Andrea Valdiri responde a quienes critican su relación

La bailarina e influenciadora barranquillera, Andrea Valdiri, respondió a las críticas de quienes dicen que su relación con el cantante Lowe León "es un show".

Por medio de sus historias en Instagram, la también empresaria comentó al respecto: "Lo que me causa curiosidad es toda esta vaina que me pongo a leer en los comentarios... Que dicen que esto es una relación armada, un show, una película, no joda ni que yo fuera Hollywood. Uno tiene derecho a enamorarse cuando encuentras tu alma gemela, un hombre respetuoso que tiene valores, que trata lindo a una mujer, eso es lo importante".

Lea aquí: Las maromas en cuatrimoto que le costaron a Tito El Bambino ser detenido

Y, concluyó en tono humorístico: "El man tiene lo suyo por algo estoy aquí, pero déjense de esa película porque tampoco".

Aunque en las últimas semanas habían circulado varios rumores que la vinculaban sentimentalmente con el cantante, no fue sino hasta este viernes que Andrea Valdiri confirmó su relación al publicar un video de la propuesta de noviazgo que León le hizo desde un helicóptero.

"¿Quién ha soñado con esto? ¡Los caballeros aún existen! Me tocó uno a mí que me robó el corazón", escribió la influenciadora en Instagram.

Anteriormente, la barranquillera salió con el futbolista Michael Ortega, y posteriormente, con el empresario David Sierra. También tiene una hija llamada Isabella Valdiri, de una relación anterior a las ya nombradas.

Lea también: Checo Acosta, papá a los 55 años, "un poco trasnochado" pero muy feliz

Andrea Valdiri, quien fue coronada como Señora Colombia 2015, acostumbraba a subir videos bailando en su cuenta de Instagram, y esto fue lo que realmente la impulsó a la fama, especialmente después de que Daddy Yankee compartiera en su propio perfil un video de la barranquillera bailando 'Dura'.