El grupo para escoger a la próxima Señorita Colombia se redujo aún más. De las 16 finalistas solo quedaron seis.

Miss Norte de Santander, Jenifer Pulgarín Candelo Miss Cauca, Barbara Rodríguez Miss Quindío, Yeraldin Grajales, quien avanzó en la ronda anterior, tras haber sido la más votada por los colombianos. Miss Bolívar, Laura Victoria Olascuaga Miss Santander, Laura Juliana Ramos Miss Amazonas, Dayana Cárdenas.

Tras haber anunciado sus nombres, las candidatas respondieron una pregunta hecha por los colombianos, que enviaron sus opciones al concurso.

Así como fueron escogidas, pasaron a responder la pregunta hecha por los presentadores.

Miss Norte de Santander

¿Qué tiene Colombia que lo hace un país único?

“Colombia es un país rico en diversidad de animales, tenemos animales, nuestra gente, la amabilidad entre todos. Somos gente pujante y echada pa’lante para compartir entre todos y ayudarnos mutuamente”.

Miss Cauca

¿Qué mensaje enviarías a todo el mundo sobre la situación actual de la covid?

“Para nadie es un secreto que la situación que vivimos mundialmente has ido una falencia muy grande para todos. Mi mensaje como testimonio de vida es que, esta nos ha enseñado a valorar más la familia y la vida. Que el ser humano debe ser mas consciente de lo que tenemos alrededor. Pero mi mensaje fue los problemas emocionales y mentales que están acabando con la tranquilidad de la humanidad. Necesitamos más atención en el ámbito de las enfermedades mentales. La humanidad necesita más atenciones en esto.

Miss Quindío

¿Cuál es tu mayor miedo?

"Mi mayor miedo yo creo que es morirme y no dejar huella, non haber dejado un mensaje de transformaciones el corazón de las personas. Nos encontramos pasando por unas sitaución muy difícil e irme y no dejar un mensaje en el corazón".

Miss Bolívar

¿Cuál mensaje considera que la mujer colombiana deba enseñarle al mundo?

"Las colombianas nos caracterizamos por ser valientes, luchadoras y perseverantes. El mensaje es esa lucha constante, cada día, por cada uno de nuestros sueños. Porque este mundo no se hizo solamente para los soñadores sino para los que trabajan todos los días por eso que quieren".

Miss Santander

Como miss Colombia, ¿cómo llevarías el mensaje de perdón y reconciliación al país?

"Primero para llevar un mensaje de perdón debo ser una líder, actuando con paz y con respeto ante la sociedad, porque el cambio siempre comienza por mi misma, para que así el resto de personas puedan tomar esto también como una enseñanza".

Miss amazonas

¿Qué te dirías a ti misma cuando tenías 12 años?

"Quiero decirles que cuando tenia 12 años me diría, Tu puede lograr todo lo que te propones en esta vida sin importar las adversidades que tengas durante el recorrido, lo único, no te rindas, sigue adelante, porque no importa cuantos tropiezos tengas, siempre vas a poder, nunca te rindas. El mensaje no me lo daría solamente a mí cuando tuviese 12 años, sino a todos los niños que ahora sueñan. No importa de dónde vengas, cuánto tengas o que apellido tengas, tú puedes lograrlo".

Y a las tres finalistas les hicieron la misma pregunta: ¿Por qué deberías ser tú la nueva Miss Universe Colombia 2020?

Miss Norte de Santander, Jenifer Pulgarín Candelo

"Es un sueño que he tenido desde muy niña, no he parado a pesar de las circunstancias, siempre he querido representar a mi país muy bien. Mostrar todo lo que tiene Colombia a nivel internacional, que Colombia es un país de muchas riquezas y que como persona con discapacidad auditiva mostrar que puedo traer la corona de Miss Universe Internacional".

Miss Santander, Laura Juliana Ramos

"Estoy segura que debería ser la nueva Miss Universe Colombia porque soy una mujer muy perseverante, he luchado por mis sueños. Desde muy pequeña me tocó trabajar, desde los 15 años, y siempre estoy llenándome de conocimiento".

"Además, llevaría un mensaje de empoderamiento de la mujer, para que así ellas también se puedan realizar y cumplir sus sueños".

Miss Bolívar, Laura Victoria Olascuaga

"Ser Miss Universe Colombia ha sido un sueño desde muy pequeña, pero con el paso del tiempo entendí que ese sueño se había convertido en una misión de vida".

"Yo quiero representar la belleza de mi país, porque yo estoy convencida que desde este rol podemos conseguir cambios positivos para la sociedad".