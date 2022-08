Valentina Lizcano, la talentosa actriz que con disciplina pudo superar las drogas

“Realmente lo que me sacó adelante y más méritos que yo, todos los aplausos se los merece mi mamá, porque ella me inculcó valores que me hicieron dar un ‘stop’ y decir ¿esto es lo que yo quería en mi vida? Me cuestioné y definitivamente se lo debo a ella”, recalcó la actriz quien además añadió que esto mismo es lo que quiere hacer con su hijo.