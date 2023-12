¿Cuál fue la cirugía que se hizo Valentina Lizcano?

Recientemente, Valentina Lizcano utilizó sus redes sociales para escribir un extenso mensaje a sus seguidores y hablar de varios procesos que han enfrentado recientemente. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la publicación no fue su escrito sino las fotografías, puesto que la actriz apareció con un catéter.

Parte de la descripción de las imágenes dice: "Todo está dispuesto para tu paz, felicidad y sanación. Camina con valentía, abrazando todas las partes de ti mismo, tanto las que te llenan de orgullo como las que no. Verás que todos somos parte de un mismo todo, y cuando te amas a ti mismo, estás amando al mundo entero".

Tras esta publicación, la actriz recibió varios mensajes de apoyo de sus seguidores, pero también algunos comentarios negativos de parte de sus detractores, quienes la tildaron de 'showsera' y de querer llamar la atención. Pues de acuerdo a lo escrito por algunos internautas, no le hallan lógica a que la actriz compartiera las fotos con catéter si no iba a hablar de su procedimiento, y aseguran que si realmente quisiera que fuera algo privado de su vida no habría compartido las imágenes.

Luego de recibir decenas de críticas, la artista decidió hablar sobre el tema a través de una historia de Instagram, allí explicó que no desea llamar la atención por ocultar su procedimiento, que está siendo reservada ahora por un tema de creencias, pero que más adelante dará detalles de la cirugía, incluso se atrevió a decir la fecha exacta, el próximo 03 de enero del 2024.