Valeria Giraldo, Miss Mor, y la foto con el vestido de baño que iba a usar en Miss Universe Colombia

Valeria Giraldo ha sido tendencia en los últimos días, luego de que no lograra entrar en el top 15 de Miss Universe Colombia. La candidata iba representando a Medellín y a pesar de su fanaticada y lucir como toda una reina, no pasó el primer filtro. En medio de esto, los internautas no perdieron oportunidad para hacer memes al respecto.

Ahora bien, luego de unos días de haberse emitido el famoso reinado, Valeria Giraldo o más conocida como 'Miss Mor' posteó una imagen.

Aquella foto contenía su hermosa silueta con el vestido de baño que no puso usar para el desfile en aquel traje en Miss Universe Colombia. Era de un tono rosado, con el que se le vio tremendo cuerpazo.

