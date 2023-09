Valeria Giraldo, Miss Universe Medellín, quedó fuera del Top 15: "dejaron pegada a Miss Mor"

En medio de la ceremonia de Miss Universe Colombia que se está llevando a cabo en Barranquilla, una de las participantes se llevó todas las miradas al llegar a la pasarela con un vestido bastante revelador.

La candidata de Medellín, Valeria Giraldo, sorprendió a los asistentes y televidentes con un traje de gala que mostraba más de lo esperado.

Mientras salía a la pasarela se pudo ver que el vestido que escogió tenía una gran trasparencia en la parte de atrás, que dejaba ver su derrier y largas piernas.

Parece ser que su arriesgado look no fue suficiente para ser parte del top 15 de las mujeres más bellas de Colombia, pues mientras pasan las aspirantes de este nuevo grupo, su nombre no estuvo en ella.

Por eso, los usuarios en redes sociales no dejaron pasar el momento y llenaron de meses y frases graciosas tras su salida en el concurso de belleza.

Así las cosas, la tan bien llamada en redes sociales como 'Miss Mor' finaliza su participación en el certamen con un impactante look del que todos no dejarán de hablar.

Al respecto, la candidata de Medellín no se quedó con las ganas de contestar y decidió publicar un mensaje en su cuenta de X (Twitter), donde también se refirió a su salida en primera instancia del concurso.

Un escueto "Pegada a los 23", dejó escrito a quienes criticaron que no llegó al grupo de las 15 en el certamen.

¿Quién es Valeria Giraldo?

La modelo Valeria Giraldo, de 23 años, es una joven muy hermosa y exitosa. Es reconocida en redes sociales, donde tiene más de 390 mil seguidores.

Es abogada, especialista en Derecho Administrativo y tiene un diploma en Derechos Humanos y Desarrollo Humano.

El pasado año se convirtió en Miss Universe Medellín, un logro que la llena de alegría y motivación para representar a su país en Miss Universe Colombia 2023.