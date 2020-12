Para amenizar la noticia, Domínguez puso la canción 'All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey.

Varios famosos les han dejado mensajes de felicitaciones en la casilla de comentarios de Instagram. "Felicitaciones, qué bendición", le dijo Kimberly Reyes. La actriz venezolana-portuguesa María Gabriela De Faria, por su parte, le dijo: "QUE ALEGRIAAAA!!! Felicidades!!!!" (sic). "Esto es lo más hermoso que leeré hoy", expresó la presentadora Mafe Romero. "Morí de emoción", escribió Laura Peñuela. Gabriela Tafur también la felicitó.

Lea también: Así lucía Mafe Romero, presentadora de 'La Movida', antes de cirugía estética

Valerie Domínguez cumplirá años el próximo 12 de enero. Nació en Barranquilla en 1981 y en 2005 ganó el Concurso Nacional de Belleza de Colombia, a donde llegó en representación de Atlántico. En Miss Universo 2006 llegó a las 10 finalistas.

El 'Pollito' será su primer hijo. La pareja ya había dado pistas de la noticia el embarazo: este viernes Domínguez publicó en Instagram una foto en la que aparecen los dos vestidos con sacos navideños y sosteniendo el peluche de un pollo en las piernas. Además, ella lucía un anillo que parece de compromiso.