Valerie Domínguez preocupó a sus seguidores por su delgadez: "denle sopita"

La famosa modelo colombiana Valerie Domínguez, quien se ha mostrado muy activa en sus redes sociales, tiene preocupados a sus fanáticos por su cuerpo y la "extrema delgadez" que se puede ver en cada una de sus publicaciones.

La exreina, que fue coronada como Señorita Colombia en 2005, es una de las mujeres más admiradas del país e incluso, a nivel mundial por cuenta de su belleza y carisma. Es por eso que, sus seguidores están al tanto de todas sus publicaciones y le siguen el paso a donde quiera que vaya.

Y es que aunque la mujer siempre ha mostrado su vida saludable y sus rutinas de ejercicio, sus seguidores han expresado preocupación por cómo luce la modelo, pues si bien sigue siendo hermosa, recalcan que está muy delgada.

En un reciente video, se ve a Domínguez bailando al frente del mar, y aunque sus movimientos han conquistado a más de uno, hay quienes la han criticado por su cuerpo.

"Denle sopita a esa pobre mujer"; "Gente que no disfruta los placeres de comer"; "SI PASÁ UN VENTARRÓN SE LA LLEVA"; "No endiosemos la anorexia! Eso no es un cuerpazo, es una mujer enferma", son algunas de las opiniones.

No obstante, hay quienes la defienden y destacan que a sus 40 años sigue luciendo hermosa y su esbelta figura es el anhelo de muchas.

"El cuerpazo"; "Flaca hermosa"; "Hermosa mujer y carismática"; "Valerie Domínguez, la mujer más bella de Colombia", dicen algunos comentarios.