Vallenato con rap: la nueva apuesta de Silvestre Dangond

Por estos días Silvestre Dangond es un personaje muy querido por todos los colombianos, pues su interpretación de Leandro Díaz en la bionovela del reconocido cantante y compositor, de seguro marcara la historia de este músico de 42 años considerado como la estrella del vallenato de 'la nueva ola'.

Aunque por el momento Silvestre está dedicado a este importante proyecto televisivo del Canal RCN, no ha dejado del todo la música, pues recientemente se conoció que el urumitero había lanzado una canción titulada 'Pa que', una mezcla de vallenato con rap, que aunque no le gustó a algunos internautas, la melodía ya cuenta con más de un millón de reproducciones en las plataformas musicales.

Siguiendo por esta línea, Dangond también fue parte de 'Prohibido' un canción que realizó con Pipe Bueno y el artista Darell, en la que los tres cantantes exploran otros ritmos musicales.

Al parecer este "nuevo camino" le ha gustado a Silvestre, pues este 14 de octubre, el cantante de vallenato lanzó su último disco musical llamado 'Intruso', un importante trabajo en su carrera artística que reúne algunas de sus colaboraciones con artistas de género urbano como lo son: Maluma, Daddy Yankee, Natti Natasha, Nicky Jam, entre otros.

Cabe resaltar que 'Intruso' también cuenta con la participación de su hijo Silvestre Jose, así como también una que otra canción nueva.

"Me siento muy contento con el resultado de este nuevo disco, me divertí mucho y admiro a cada uno de los artistas que colaboraron conmigo, incluyendo a mi hijo quién me tiene sumamente orgulloso. Espero que lo disfruten y se gocen todas las canciones" aseguró Silvestre.