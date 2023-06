Vargasvil, eliminado de Masterchef Celebrity, confiesa que padece depresión hace varios años

Los primeros capítulos de Masterchef Celebrity la competencia se puso dura y capítulo a capítulo, los famosos dejaron ver que los estándares están muy altos, así lo confirmaron los jueces este 4 de junio cuando se conoció al primer eliminado.

Y es que los competidores que quedaron con el delantal negro se enfrentaron en la cocina con grandes preparaciones.

El Padre Walter, Natalia, Zulma, Adrián, Juliana, La Cata, Álvaro y Vargasvil dejaron todo en la cocina y mostraron grandes cualidades culinarias, pues se fueron por platos más extranjeros.

No obstante, Vargasvil no logró superar la prueba y fue el primer en despedirse de sus compañeros y de la cocina de MasterChef, todo por cuenta de una carne mal porcionada.

Vargasvil confesó que padece depresión

En medio del programa Buen día Colombia, en el Canal RCN, el humorista mencionó que su amistad con el padre Walter fue bastante fuerte y que lo considera uno de sus amigos.

Y que, aunque nunca se habían visto, tienen muchas cosas en común que los unieron en medio de la competencia. "No dejamos de hablarnos todos los días, no solo como sacerdote, pero es con la persona que me confieso, porque por las noches hablamos de mis sentimientos y de todas mis cosas", dijo.

Aseguró también que los humoristas no siempre están contentos, sino que en su mayoría se encuentran tristes. "La gente cree que los comediantes deben ir por la calle muerto de la risa y su vida es risa. Pero hay un común denominador, una tristeza inmensa", reconoció Vargasvil.

También dijo que en vez de callarse cuando fue diagnosticado como un paciente depresivo, él prefirió cotarle a todo el mundo. "Yo no me voy a dejar morir y o voy a dejar morir a tanta gente que se está suicidando", agregó.