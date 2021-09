Durante los fines de semana ya es constante que MasterChef Celebrity sea el programa más comentado en redes sociales y que sigue ubicándose en las principales tendencias entre los televidentes.

Sin duda alguna, el más reciente episodio fue uno de los más controvertidos, pues además del juego a perder de Catalina Maya, la segunda eliminación de Julio Sánchez Cóccaro se llevó la atención por los contundentes mensajes que dejó antes de abandonar la competencia por segunda vez, después de ser uno de los dos reintegrados.

Así las cosas, Variel Sánchez, quien también estuvo en el programa de culinaria y que contrario a su padre, llegó a ser finalista, apareció en una entrevista con el periodista Carlos Ochoa, para hablar de la eliminación de Cóccaro.

“Mi papá no es polémico, mi papá no es peleón (…) mi papá es una nota, un bacán. Creo que salió a tiempo (…) él nunca iba a entrar en esos juegos de reality”, dijo.

Variel también agregó que su papá está en un momento en el que "quiere estar relajado y cocinar tranquilo", algo que el mismo Julio expresó durante su prueba de eliminación.