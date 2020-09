Recientemente, Variel Sánchez fue centro de comentarios en redes sociales luego de realizar dos publicaciones de sus mascotas mientras se encontraban en casa. El actor quiso compartir con sus seguidores fotografías de sus mascotas Pecana y Anís, que disfrutan a diario del espacio que tienen en la naturaleza.

Ver esta publicación en Instagram Anís Una publicación compartida por Variel Sanchez (@varielsanchez) el 19 de Sep de 2020 a las 11:57 PDT

Ver esta publicación en Instagram Pecana Una publicación compartida por Variel Sanchez (@varielsanchez) el 19 de Sep de 2020 a las 11:58 PDT

Sin embargo, estas publicaciones se convirtieron en blanco de diferentes reacciones, pues muchas personas consideraron que el actor estaba maltratando y dándole un mal cuidado a sus perritas. Estos usuarios indicaron que el artista las dejaba pasar frío y no las quería dejar entrar en su hogar.

Ante estas opiniones, Sánchez decidió utilizar las historias de su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse ante las críticas y aclarar la situación que vive con sus mascotas. La celebridad indicó, en primer lugar, que sus caninas son de razas especiales, dóberman y terranova, que pueden aguantar muchos climas y que disfrutan de estos espacios naturales.

De igual manera, expresó el amor que le tiene a sus mascotas y afirmó que aún no entiende cómo hay personas que no conocen el verdadero funcionamiento y comportamiento de un animal. A pesar de que respeta la opinión ajena, no la comparte pues nunca las ha maltratado, y al contrario les ha dado un espacio agradable para vivir.

“Mis animales viven en un espacio realmente agradable, cada quien puede hacer con sus mascotas lo que desee, siempre y cuando no los maltrate y pase por encima de ellos, pero no puedo creer que piensen que el perro que está ahí mojándose se está mojando porque yo lo estoy obligando a que se moje, se moja porque él quiere. Respeto sus opiniones, no las comparto, claramente. Pero siento que están haciendo ver un comportamiento animal real, genuino y autentico, un maltrato animal que no veo que tenga un tipo de justificación”, afirmó Variel.

El colombiano señaló que sus perros pueden llegar a ser más felices que otros animales que están encerrados en un apartamento y que han sido humanizados de una forma extrema. Para él, a los humanos se les volvió un negocio el tema de las mascotas y la necesidad de convertirlos como en niños.