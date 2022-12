Ven devórame otra vez, el éxito que se negaba a cantar Lalo Rodríguez, ¿por qué?

Probablemente millones de colombianos, e incluso, extranjeros, han cantado a todo pulmón los éxitos de Lalo Rodríguez, cantante puertorriqueño quien fue encontrado muerto el martes 13 de diciembre en una residencia pública de Carolina, Puerto Rico.

Sin embargo, el tema musical ‘Ven, devórame otra vez’ era uno de los más pedidos por su público y el que contaba con una gran cantidad de reproducciones en Youtube y todas las demás plataformas digitales de música.

Incluso, este se convirtió en un hito de la salsa desde su estreno en 1988, cuando los artistas de salsa solían hacer música romántica y no erótica. Según algunos fanáticos, no hubiera alcanzado el éxito si no fuera por la voz de su intérprete: Lalo Rodríguez.

Este éxito que fue parte de la producción "Un nuevo despertar'', con el que el artista regresó a su trayectoria musical tras haber puesto en pausa su carrera por cuatro años, fue compuesto por el dominicano Palmer Hernández.

Y aunque era una de las canciones más oídas por su público que gozaba en la pista la melodía de este tema, Lalo, en su mayoría de veces, se negaba a interpretarla por temas de su religión.

Lalo, era un devoto cristiano, y al tener letras que el cantante consideraba demasiado explícitas, el artista sentía que al cantarla contradecía su fe cristiana, por lo que se negaba.

"Yo estaba en la iglesia, cuando escuché el estribillo de 'Devórame otra vez' que dice: 'he mojado mis sabanas recordándote', yo me dije que si lo grababa así, ningún pastor me iba a permitir pisar las escaleras de una iglesia", sostuvo el propio artista en una entrevista en 2020.

El productor del disco, Julio Cesar Delgado, insistió en que fuese cantada en su versión original, pero Lalo decidió cambiar la letra.

"Le dije que en vez de 'recordándote' tres veces, yo iba a decir, para complacerlo, 'recordándote´ la primera vez y las otras dos veces ´llorándote´. Así se entiende que es una queja de amor, algo nostálgico, pero le quitamos la connotación directa", contó el artista.

Y es que, a pesar de las modificaciones, la canción se convirtió en un hit mundial, pues según la Fundación para la Cultura Popular de Puerto Rico, "Ven, devórame otra vez" alcanzó los primeros lugares en Panamá, Perú, Colombia, Venezuela y España.

De hecho, en España, señala una publicación digital de la entidad, la producción recibió un Disco de Platino y uno de Oro por lograr vender más de 200 mil copias de dicho éxito musical.