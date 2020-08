De acuerdo con el artista, en cuanto a su música parece estar buscando un récord mundial en lo que respecta a las colaboraciones de las listas. Además de Madonna en 2019 "Soltera" y "Medellín, cuenta con Shakira ("Chantaje"), Marc Anthony ("Felices los 4"), Ricky Martin ("Vente Pa 'Ca" y "No Se Me Quita "), los Black Eyed Peas ("Feel the Beat") y Jennifer Lopez, próximamente.

El músico paisa está programado hacer su debut en la pantalla grande, cuando las películas regresen, frente a López en la próxima comedia romántica de Universal Pictures, "Marry Me", en la que interpreta a una estrella pop narcisista llamada 'Bastian', que vive su vida en las redes sociales.

"Sabíamos que necesitábamos a alguien que entendiera de manera auténtica el papel y no tuviera miedo de apoyarse en los tropos asociados con él", dice López. "Fue perfecto para eso". Y más allá de la banda sonora de la película, López y Maluma han grabado otras dos canciones juntas, que se lanzarán en un futuro no muy lejano.

Asimismo en esta extensa entrevista recordó sus primeros años en la industria, indicando que en aquella época "quería salir y divertirme y hacer todas las cosas que un chico normal de secundaria quería, y no pude y cada vez que salía, me sentía agotado. Mi primer manager dijo que: 'Tienes que quedarte en casa. No puedes hacer estas cosas habituales. Y no podía entenderlo en ese momento, porque quería ser feliz y libre".