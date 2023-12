Verdadera historia de Adonay, la mujer que inspiró la famosa canción de navidad

Se fueron conociendo y poco después el compositor fue a saludar a esa hermosa mujer, pero le indicaron que se había ido a Risaralda. Al parecer, Erazo habría ido a buscar a Adonay, pero se enteró que la mujer de la que vivía enamorado se había casado con otro hombre.

“A mí me dio mucho dolor esa vaina porque lo que te digo, yo vivía enamorado de Adonay. Yo la visité y ella me dijo: Ya me casé. Entonces yo le dije: ¡ombe!, cómo va a hacer esa vaina, me mataste”, dijo Erazo a El Tiempo.

Adonay falleció a los 87 años en julio del 2022, días después de someterse a una riesgosa intervención quirúrgica.