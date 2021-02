La artista mexicana contó que la violación habría ocurrido en San Luis Potosí, luego de que ella, siendo menor de edad, lo conociera en un evento y entablaran una conversación que terminó en una amistad con él.

“Abusó sexualmente de mí, no me atrevería (a mentir) porque no soy esa clase de personas (…) yo tenía 17 años, era menor de edad y virgen”, contó en una entrevista que concedió al programa Chisme En Vivo, señalando que los demás medios de EEUU de habla hispana le cerraron las puertas y aseguró que casi que la censuraron.

“Lo conocí en una posada, me sacó de la fila y me quería llevar en frente con él, me agarró del brazo y me dijo ‘vente conmigo’ y le dije: no puedo, vengo con mi hermana, y nos tomó del brazo y estuvimos al frente. Luego me llamaron para trabajar (con él), como era menor de edad, consulté con mis padres, se portó muy amable y puedo decir que lo queríamos toda la familia”, relató a ese medio.

Pero dijo que luego esa “oveja se convirtió en lobo”. “Él me pagaba de su bolsa después de tres días de actuación, porque nunca vi que alguien más me pagara”, comentó.

Los hechos se dieron luego de una presentación en San Luis de Potosí, donde dice que él, 20 años mayor que ella, la invitó a cenar y le ofreció una bebida, que ella tomó y luego se sintió muy mareada.

“Me dijo vamos al sillón y ahí empezó muy fuerte, habíamos platicado que eso no iba a pasar, sabía que yo no era para él, y empezó el forcejeo, pero como yo estaba muy mareada se puso muy pesado y me dio mucho temor. Yo le dije no y no y lo hizo”, agregó.

Luego, según su relato, ella no quiso continuar trabajando con el cantante mexicano, quien le habría ofrecido una casa y un carro para que siguiera con él.

En medio de llanto, expresó que ha llevado ese dolor durante estos 40 años, hasta que al fin decidió contarlo porque va a lanzar un libro. “Es un dolor que he llevado por muchos años, yo no estoy mintiendo y él lo sabe, en México no se denuncia por miedo”.

A quienes la han calificado de oportunista y mentirosa, les respondió que no necesita hacerlo y que con este libro donará parte de lo recaudado a causas contra los abusos.