Vicente Fernández predijo cómo sería su muerte en entrevista con Jorge Barón

Vicente dijo: "A mí lo que me interesa en las giras es el éxito artístico no el económico, entonces mientras no conocía a un empresario que tuviera bastante experiencia no quise aceptar... Había mucha gente que decía que si yo no quería venir a Colombia, mentira, lo que pasa es que yo quería venir en una gira bien hecha, a mí no me importa venir y trabajar demasiado."

Además, contó que una mañana llamó a uno de los empresarios encargados de los conciertos y le dijo: "Yo sé que hay problemas ahorita en Colombia, tragedias, tu dime si es conveniente que vaya, si no, no hay problema por mi. Tengo muchas ganas de ir, pero si no, dime yo no te quiero hacer perder dinero".

A lo que el empresarios le aseguró que no había inconveniente y aseguró que hasta el Gobierno colombiano quería que la gira siguiera adelante.