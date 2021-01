Vicente Fernández se disculpó por manosear a una fanática

Hace pocos días Vicente Fernández fue centro de críticas por un video que se viralizó en el que aparece junto a una joven admiradora, dispuestos para una foto, tocándole el pecho.

Aunque la mujer afirmó que en el instante no se percató de lo sucedió, pues no sintió el tacto, después explicó en redes sociales que al ver el video del momento se molestó.

Le puede interesar: Revelan video de Vicente Fernández aparentemente ‘manoseando’ a una fan

Denuncian a Vicente Fernández por tocar el pecho a una fan pic.twitter.com/k5GENdtzQN — RedViralMexico (@RedViralMexico) January 21, 2021

El clip se hizo viral en redes sociales con todo tipo de críticas hacia el octogenario cantante por su comportamiento.

Ante la presión, el ídolo de la ranchera salió a la opinión pública para dar su versión de lo ocurrido. Según el cantante, ese día recibió visita de muchas personas y que a veces no sabe quiénes van a su hacienda cuando la disquera programa esos encuentros.

"Reconozco que hice mal, pero no sé si fue bromeando, si fue una broma... No sé (...) Le ofrezco una disculpa, de todo corazón, pero no lo hice con la intención. Si lo hubiera hecho la intención, no lo hago allí. La había llevado a las caballerizas. No, pero yo ni me acuerdo cómo pasó", explicó al canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda.

La explicación de Vicente no era lo esperado y, por el contrario, recibió críticas en redes sociales, en las que expresaban que el cantante hizo la entrevista para limpiar su imagen y que no lo logró con esa respuesta.

Lea también: Jorge Oñate se encuentra con soporte ventilatorio mecánico

Cabe resaltar que otras mujeres que estuvieron en aquel momento para tomarse fotografías con el cantante también realizaron denuncias similares con relación a un tipo de ‘manoseo’ por parte del hombre. Al respecto, Fernández también se pronunció, afirmando que no tenía conocimiento de quiénes eran las mujeres y que lo sucedido no debía relacionarse con un tipo de acoso.

"La disculpa ya la di. Las otras dos que dice [inaudible], pues ni sé cómo eran (...) Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que yo le haya bajado la blusa. Eso es acoso. Pero lo que pasó fue un accidente con ella. No he visto a las otras dos", expresó.