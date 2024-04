El cantautor también compartió detalles íntimos sobre su vida personal, destacando su rol como abuelo y cómo su nieta de tres años le ha robado el corazón: “Siempre he sido muy familiar y esta etapa es completamente diferente; es la razón por la que casi no me han visto”, aseguró, señalando que su nieta lo inspiró a regresar a la música.

'Retromántico' no solo marca un regreso triunfante para Víctor Manuelle, sino que también representa un tributo conmovedor a los grandes de la salsa y una celebración del género que ha marcado su carrera. Este álbum promete conectar con los corazones de los salseros de todo el mundo, reviviendo los momentos más emotivos de la salsa romántica con un toque moderno y vibrante.