'Oppenheimer', dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy, Emily Blunt, Rober Downey Jr. y Matt Damon, gana el premio Óscar como mejor película.

Al Pacino fue el encargado de presentar al galardón, para el que competían otras nueve películas (American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Past Lives, Poor Things y The Zone of Interest), y llamó la atención porque no se puso con misterios y anunció a la ganadora tan pronto le dieron el sobre, sin esperar a que pasaran la promo: "Mis ojos ven Oppenheimer". No mencionó a una sola de las nominadas.

Lea además: Video: El intenso momento en el que Alejandro Estrada le regresa el anillo de matrimonio a Nataly Umaña